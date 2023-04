Deloitte Accounting Academy vergibt die ersten Diplome

Weiterbildung. Deloitte Österreich will mit einem neuen Ausbildungsformat Beschäftigte digital und fachlich fortbilden. In Wien gab es jetzt die ersten 11 Diplome.

Die „Deloitte Accounting Academy“ sei die Antwort auf den Wandel im Rechnungswesen, heißt es am Wiener Standort von Big Four-Multi Deloitte: Angesichts der steigenden Jobanforderungen im Rechnungswesen habe man damit ein neues Ausbildungsformat ins Leben gerufen.

Im Rahmen der Academy haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demnach die Möglichkeit, ihre digitalen und fachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Konkret wende sich das Angebot derzeit an Beschäftigte aus Buchhaltung und Personalverrechnung (Accounting & Payroll). Geboten werden Digitalisierungs- sowie Beratungskompetenzen und auch die Möglichkeit, sich standortübergreifend zu vernetzen.

Wandel der Arbeitswelt

Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche schreite auch der Wandel der Arbeitswelt stetig voran, die Anforderungen in den einzelnen Berufsfeldern steigen, heißt es. „Um für die Zukunft entsprechend aufgestellt zu sein und vor allem unsere Kundinnen und Kunden in vollem Umfang unterstützen zu können, sind interne Maßnahmen zur Weiterbildung das A und O. Daher freut es uns umso mehr, dass wir in Wien bereits 11 Diplome für neu erlangte Digitalisierungsexpertise verleihen konnten“, so Kerstin Wilplinger, Managerin bei Deloitte Österreich.