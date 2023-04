Compliance: Konferenz zu Antitrust und Wettbewerb in CEE

Veranstaltung. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel lud in Prag zur Konferenz über „Antitrust & Competition Compliance in CEE“.

Die Konferenz fand zum sechsten Mal in Folge statt und stand im Zeichen von kartellrechtlichen Compliance-Systemen, Nachhaltigkeit, aktuellen Entwicklungen in der Fusionskontrolle, der neuen Vertikal-GVO, Digitalisierung, Kartellschadenersatz, Informationsaustausch und Marktbeherrschung, so die Kanzlei.

Länderübergreifende Diskussionrunden