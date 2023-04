FH Technikum Wien: Neues Quantencomputer-Studium

Spezialfach. Die FH Technikum Wien startet ab 2023/24 mit der Spezialisierung „Quanteninformation“ im Bachelor-Studium Informatik.

Im 4. und 5. Semester konzentrieren sich drei Module mit sechs Lehrveranstaltungen auf diesen Bereich, heißt es in einer Aussendung. „Unser Quanteninformation-Karrierepfad bietet Studierenden die Möglichkeit, in die faszinierende Welt der Quantentechnologien einzutauchen. Wir sind stolz darauf, dass wir in Österreich das in dieser Form erste Angebot dazu bieten“, so Harald Wahl, Studiengangsleiter des Bachelor Informatik der FH Technikum Wien.

Laut dem Studiengangsleiter wird im Modul „Quantum Computing“ die Funktionsweise von Quantencomputern und die Grundkonzepte von Quantenalgorithmen vorgestellt. Diese bauen nicht auf klassischen binären Schaltungen auf, sondern auf Quantengattern.

Solche Algorithmen sind laut Wahl klassischen Computern in drei Bereichen deutlich überlegen: Beim Faktorisieren von großen Zahlen, bei der Suche in unkategorisierten Datenbanken und bei Optimierungsaufgaben.

Logistik und Entwicklung neuer Materialien

Optimierungsaufgaben können laut dem Studiengangsleiter mit derzeit verfügbaren Quantencomputern bereits gelöst werden und haben verschiedene Anwendungsbereiche in der Logistik und der Entwicklung neuer Materialien und Wirkstoffe.

Die Studierenden entscheiden sich demnach im Studium für einen dieser Anwendungsfälle und müssen selbst einen Quantenalgorithmus für das gewählte Problem entwickeln. Verfahren zum Austausch von Quantenschlüsseln lernen Studierende im dritten Modul „Quantum Cryptography“ kennen.