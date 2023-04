Neuer Ratgeber: Das Recht der Hunde

Buch. Rund 600.000 Hunde leben in Österreich. Rechtlich gesehen ist ihr Dasein kompliziert, ein neuer Ratgeber soll Herrchen und Frauchen aufklären – vom Kauf über Chippen, Maulkorb und Hundeführerschein bis zu Urlaubsreisen.

Die laut Statistik Austria rund 600.000 in Österreich lebenden Hunde und ihre Besitzer*innen sind in vielfältiger und teils unübersichtlicher Weise von rechtlichen Regelungen betroffen, heißt es beim Verlag Manz: Auf rund 140 Seiten beleuchten die beiden Autoren in „Unsere Hunde im Recht“ Themen, mit denen sich Hundehalter*innen rund um Anschaffung und Haltung ihrer Haustiere kümmern müssen. „Die Entscheidung, einen Hund zu sich zu holen, sollte wohlüberlegt sein“, heißt es im Vorwort, „und zwar auch aus rechtlichen Gründen“.

Der Inhalt

In der Neuerscheinung geht es u.a. um die Themenkomplexe:

Ein Hund kommt ins Haus (Kauf, Schenkung, Erwerb von Welpen,…)

Hunde-Verbot in Mietwohnungen?

Meldepflicht, Haftpflichtversicherung, Hundeabgabe

Leinen- und/oder Maulkorbpflicht, Hundeverbotszonen

Der entlaufene Hund

Tierschutzbestimmungen für den Hund (Grundbedürfnisse, Verbot der Kettenhaltung,…)

Grundsätze der Hundeführung

Reisen mit dem Hund (das Auto und andere Verkehrsmittel, Europäischer Heimtierausweis)

„Auffällige“ Hunde und „Listenhunde“

In der Praxis sind die Dinge oft recht komplex. Oder hätten Sie spontant gewusst, was in Sachen Promille & Co für Halter*innen von „Listenhunden“ gilt – also die Besitzer von als gefährlich geltenden Hunderassen wie z.B. Bullterrier? Und wie sieht es mit dem Hundeführerschein aus, oder dem „Chippen“ von Hunden? Noch viele weitere Rechtsvorschriften werden beleuchtet, wobei natürlich die Landesgesetze nicht fehlen dürfen, sowie einschlägige Rechtsprechung.

Die Autoren

Das Autorenteam besteht aus Rechtsprofis, die auch auf Hunde-Erfahrung verweisen können: