Anwalt Tobias Tangl neu bei Cerha Hempel

Wien. Tobias Tangl (32) ist jetzt Rechtsanwalt im Corporate Transactions Team von Cerha Hempel unter der Leitung von Clemens Hasenauer.

Laufbahn und Tätigkeit

Mag. Tobias Tangl studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur. 2015). Seine Tätigkeitsschwerpunkte bei Cerha Hempel umfassen insbesondere die Bereiche Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht, Private Equity & Venture Capital. Zuvor war Tangl als Rechtsanwalt in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt, die auf die Beratung von Startups und Venture Capital Transaktionen spezialisiert ist. Neben der anwaltlichen Tätigkeit hält Tobias Tangl Seminare und Gastvorträge an der FH Wiener Neustadt.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tobias Tangl einen weiteren ausgewiesenen M&A Experten gewinnen konnten. Sein Eintritt wird die Kompetenz der Kanzlei in diesem Bereich weiter stärken und das Wachstum der Kanzlei fortsetzen“, so Clemens Hasenauer.