Erste Group holt sich 1 Mrd. Euro per Pfandbrief: Die Berater

Wien. Die Erste Group Bank AG hat 3,125% Hypo-Pfandbriefe mit vierjähriger Laufzeit über 1 Milliarde Euro begeben. Schönherr und Wolf Theiss waren behilflich.

Die Pfandbriefe wurden laut den Angaben am 14. April 2023 nach österreichischem Recht unter dem Covered Bonds Programme der Erste Group Bank AG begeben und bei institutionellen Investor*innen und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Pfandbriefe haben eine Laufzeit von vier Jahren, sind im Oktober 2027 fällig und weisen eine Stückelung von je 100.000 Euro auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.

Die Emissionsbanken (Joint Lead Manager) waren:

Erste Group Bank AG (Österreich)

Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italien)

Landesbank Baden-Württemberg (Deutschland)

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Deutschland)

Natixis (Frankreich)

TD Global Finance unlimited company (Irland)

Schönherr hat die Joint Lead Manager bei der Emission beraten: „Herzliche Glückwünsche an die Erste Group Bank AG sowie die Emissionsbanken zur erfolgreichen Platzierung“, so Christoph Moser, Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis, in einer Aussendung.

Die Beratungsteams