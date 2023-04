Dorda: Binder und Nekrasov avancieren bei Tax, Private Clients

Wien. Katharina Binder ist jetzt Anwältin in den Practice Areas „Steuerrecht“ sowie „Private Client“ bei Wirtschaftskanzlei Dorda. Neuer Anwalt ist Stanislav Nekrasov.

Katharina Binder ist seit Februar 2023 als Rechtsanwältin bei Dorda tätig: Die in Wien und New York zugelassene Anwältin berate Privatstiftungen, Familienunternehmen und High Net Worth Individuals aus dem In- und Ausland. Neu ist Stanislav Nekrasov, zugelassener Anwalt und Steuerberater. Sein Schwerpunkt ist die steuerliche Beratung in Zusammenhang mit nationalen sowie grenzüberschreitenden Sachverhalten und insbesondere Strukturierungen und Steuerplanung, Private Clients sowie Finanzstrafrecht.

Die Laufbahnen

Mag. Katharina Binder, LLM (1982) ist seit 2014 bei Dorda an Bord und laut den Angaben Expertin für Stiftungsrecht, Nachlassplanung, und damit zusammenhängenden gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Themen. Außerdem habe sie jahrelange Erfahrung bei der Beratung von internationalen Konzernen, die in Österreich tätig sind. Binder studierte an der Universität Wien (Mag iur 2005) und der Fordham University School of Law in New York (LL.M. magna cum laude 2011).

Dr. Stanislav Nekrasov war vor seiner Karriere als Rechtsanwalt und Steuerberater als Universitätsassistent am Institut für Finanzrecht der Universität Wien tätig. Für seine Dissertation zum Thema grenzüberschreitende Umgründungen erhielt er den Prof. Wolfgang Gassner Preis.

Die Statements

Paul Doralt, Partner und Leiter der Practice Areas Steuerrecht und Private Client, in einer Aussendung: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist Katharina Binder als Anwältin für unser Team zu gewinnen. Sie ist in ihrem Tätigkeitsfeld eine der führenden österreichischen Rechtsberaterinnen. Sowohl wir als Kanzlei als auch Katharinas durchwegs loyale Mandanten sind begeistert von ihrer Auffassungsgabe, Problemlösungskompetenz und Detailorientiertheit“.

Paul Doralt über den Neuzugang Stanislav Nekrasov: „Wir sind stolz einen der hochqualifiziertesten und brillantesten jungen Rechtsanwälte im Bereich des Steuerrechts bei uns im Team zu haben. Die Kanzlei und vor allem unsere Klienten werden außerordentlich von seiner Tätigkeit bei uns profitieren!“