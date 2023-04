Vanessa Horaceck ist jetzt Anwältin bei CMS

Wien. Vanessa Horaceck ist neue Rechtsanwältin bei der Anwaltskanzlei CMS in Wien. Sie ist auf Wettbewerbsrecht spezialisiert.

Horaceck ist seit April 2019 in der Anwaltskanzlei CMS als Rechtsanwaltsanwärterin vorrangig im Bereich Competition & EU tätig. Sie berät laut den Angaben in Kartell- und Fusionskontrollverfahren vor österreichischen Kartellbehörden und der Europäischen Kommission sowie im Bereich Kartellrechts-Compliance, kartellrechtliche Schadenersatzklagen und interne Untersuchungen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Vertriebskartellrecht und in der Investitionskontrolle.

Horaceck publizierte zuletzt im Bereich der Schnittstelle Sustainability und Kartellrecht („Grüne Vereinbarungen auf dem Prüfstand der finalen Nachhaltigkeitsleitlinien der BWB“) sowie zu kartellrechtlichen Schadenersatzklagen („The Private Enforcement Review: Chapter for Austria“).

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Vanessa Horaceck eine international erfahrene Kollegin in unseren Reihen haben, die sich auch aktiv in den wissenschaftlichen Diskurs einbringt. Gerade in den Bereichen Wettbewerbsrecht und Fusionskontrolle ist diese intensive Auseinandersetzung mit neuen Entwicklungen sowie die grenzüberschreitende Expertise von großem Mehrwert für unsere Klienten“, so Bernt Elsner, Partner bei CMS.