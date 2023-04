Austria Glas Recycling: Eva Koller wird Geschäftsführerin

Abfallwirtschaft. Eva Koller (48) ist neue Geschäftsführerin bei Austria Glas Recycling (AGR). Sie kommt vom Entsorgungsunternehmen Brantner.

Seit 1. April 2023 verstärkt Eva Koller neben Harald Hauke die Geschäftsführung von Austria Glas Recycling (AGR), heißt es in einer Aussendung: Die Organisation ist in Österreich für das Abwickeln des Verpackungsglas-Recycling zuständig und gehört zum nationalen Recyclingsystem Altstoff Recycling Austria (ARA).

Koller folgt als Geschäftsführerin auf Haymo Schöner, der im August 2023 in Pension geht. Gemeinsam mit dem zweiten AGR-Geschäftsführer Harald Hauke (er ist auch Vorstandssprecher der ARA) werde sie die Ziele der Austria Glas Recycling vorantreiben, also möglichst viele der in Verkehr gebrachten Glasverpackungen zu sammeln, zu recyceln und so im Kreislauf zu führen.

Die Laufbahn

Mit Koller steht zum ersten Mal seit 45 Jahren eine Frau an der Spitze des österreichischen Glasrecyclings: Sie verfüge über langjährige Expertise in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft und war u.a. bei der ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft m.b.H. und der Altstoff Recycling Austria AG tätig. Außerdem leitete sie als Geschäftsführerin die ELS Austria GmbH und war als Regionalleiterin für die Energie AG Oberösterreich zuständig. Zuletzt hatte Koller die Geschäftsführung des Entsorgungsunternehmens Brantner inne. Die gebürtige Wienerin hat an der Universität für Bodenkultur „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“ studiert und ist seit 2005 Vorstandsmitglied im Verband für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft.

Die Statements

„Glas ist ein sehr wichtiger Sekundärrohstoff für die Industrie. Mit Glasrecycling halten wir die Umweltauswirkungen besonders gering und reduzieren den Ressourcenverbrauch. Als Geschäftsführerin der Austria Glas Recycling ist Eva Koller einerseits Vorbild für Frauen in der Kreislaufwirtschaft, und setzt andererseits ein starkes Zeichen für eine zirkuläre Industrie“, so Austria Glas Recycling Geschäftsführer und ARA Vorstandssprecher Harald Hauke.

„Die österreichische Glasrecyclingquote ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Ich sehe es gemeinsam mit Harald Hauke als meine Aufgabe, dass wir diese starke Position weiter ausbauen und Österreich damit in seiner Vorreiterrolle bleibt. Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft und Glas trägt als wesentlicher Rohstoff einen großen Teil dazu bei“, wird Eva Koller zitiert.

„Wir bedanken uns bei Haymo Schöner für dessen unermüdlichen Einsatz sehr herzlich. Die Austria Glas Recycling konnte unter der Führung des Experten die gesteckten Ziele erfüllen und die Interessen der Kommunen, Bürger*innen, Unternehmen, Entsorger*innen und Behörden stets in einem Gleichgewicht halten“, so Hauke über seinen langjährigen Kollegen. Haymo Schöner, der das Unternehmen seit 2002 – zuerst als Prokurist, seit 2021 als Geschäftsführer – leitete: „Auch nach über vier Jahrzehnten begleitet die Austria Glas Recycling ein Ziel: mehr Glas zu sammeln, mehr zu recyceln und damit im Kreislauf zu halten. Mit Eva Koller hat die Austria Glas Recycling die richtige Expertin an ihrer Seite, diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden.“