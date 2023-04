BDO Linz bündelt seine Standorte im „Techbase“

Steuerkanzleien. Prüfungs- und Be­ratungs­unter­nehmen BDO zieht in Linz mit den bisherigen Standorten in die neue Business-Location Techbase.

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO bündelt alle Kompetenzen seiner beiden bisherigen Standorte in Linz ab 8.5.2023 in der neuen Business-Location Techbase, heißt es in einer Aussendung.

Techbase zeichne sich durch gute Erreichbarkeit für Kund*innen und moderne Standards für die Mitarbeiter*innen aus, so das oberösterreichische BDO Führungsteam. Dieses besteht konkret aus den Partner*innen Herbert Dallinger, Claudia Grabner, Mario Grünberger, Michael Huemer, Ewald Kager, Hubert Knogler und Thomas Lechner, die gemeinsam mit 80 Kolleg*innen in die neuen Räumlichkeiten übersiedeln.

Die Aufgaben

Den inhaltlichen Schwerpunkt in Linz bilde weiterhin die Betreuung von Familienunternehmen sowie der öffentlichen Hand, für die man One-Stop-Shop sein will. Das Portfolio vor Ort umfasst u.a. Steuerberatung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Transaktionsberatung, Personalverrechnung sowie Consulting u.a. in den Bereichen digitale Geschäftsprozesse, Cyber Security und Whistleblowing.