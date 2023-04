Donau-Uni: Christina Hell leitet Lehrentwicklung & Digitalisierung

Krems. Christina Hell übernimmt die Abteilungsleitung Lehrentwicklung und Digitale Transformation an der Universität für Weiterbildung Krems.

Mit April 2023 hat Christina Hell ihre neue Funktion als Leiterin der Abteilung für Lehrentwicklung und Digitale Transformation an der Universität für Weiterbildung Krems übernommen. Davor wurde die Abteilung von Vizerektor Univ.-Prof. Peter Parycek geführt.

Laufbahn und Aufgabe

Mag.a Christina Hell absolvierte laut den Angaben das Lehramtsstudium Anglistik und Französisch (Universität Wien und Concordia University Montréal). Im Bereich der digital gestützten Lehre war sie dann an verschiedenen ausländischen Universitäten tätig, u.a. an der University of Oxford als Educational Technologist and Teaching Fellow for Language Learning Technologies sowie an der Pariser Sorbonne für die Weiterentwicklung der Blended Learning Strategie.

Seit 2020 ist sie an der Universität für Weiterbildung Krems als Projektmanagerin im Team für Digitale Transformation sowie seit 2021 als Leiterin der Dienstleistungseinrichtung Lehrinnovation und Digitale Kompetenzentwicklung tätig. Zu ihrem neuen Verantwortungsbereich gehören die Dienstleistungseinrichtungen Lehrinnovation und Digitale Kompetenzentwicklung sowie IT Services, das Team Medialab und das Team Tech Support mit gesamt rund 40 Mitarbeiter*innen.