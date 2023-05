Autohandel: AutoScout24 wird Partner von Creditplus

Auto-Finanzierungen. Autohändler sollen ihre Fahrzeuge inklusive eines Finanzierungsangebots der Creditplus auf AutoScout24 einstellen können.

Ab sofort können Kundinnen und Kunden, die ein Fahrzeug über AutoScout24 erwerben, dabei eine Finanzierung der Creditplus Bank AG abschließen: Dazu haben die beiden eine Kooperation abgeschlossen, heißt es in einer Aussendung. Mit 30 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern ist AutoScout24 demnach europaweit größter Online-Automarkt für Gebraucht- und Neuwagen, Motorräder und Nutzfahrzeuge.

Mehr Finanzierungspartner

Die Zusammenarbeit wurde im Februar beschlossen und gehe nun offiziell an den Start. Autohändler haben dabei die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge inklusive eines Finanzierungsangebots der Creditplus auf AutoScout24 einzustellen. Es ist laut den Angaben für Creditplus die zweite Kooperation dieser Art. Alexander Bühler, Head of Sales Automotive bei der Creditplus Bank AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Finanzierungsangebot im Bereich der Online-Automärkte weiter ausbauen können.“ Mike Klinkhammer, GM Sales – Media and Finance bei AutoScout24, sieht Creditplus aufgrund des hohen Digitalisierungsgrads als „idealen Partner“.