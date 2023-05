Alexandra Rester wird CFO der Rath AG

Management. Alexandra Rester (52) wird neuer Finanzvorstand bei Rath: Die Ernennung soll das Unternehmen auf ESG & EU-Taxonomie vorbereiten helfen, heißt es.

Die Rath AG erweitert den Vorstand und stärke sich damit für zukünftige Herausforderungen, teilt das Unternehmen mit. Alexandra Rester wird Finanzvorstand, Andreas Pfneiszl verantworte als Sprecher des Vorstandes strategische Ausrichtung und Vertrieb der Rath Gruppe. Ingo Gruber ist weiterhin als Technikvorstand im Unternehmen verantwortlich.

Die Laufbahn

Rester wird die Funktion des Finanzvorstands per 1. Juni 2023 von Andreas Pfneiszl übernehmen. Ihre Ernennung geschieht laut einer Veröffentlichung des Aufsichtsrats vor dem Hintergrund gesteigerter zukünftiger Anforderungen in der Gruppe (z. B. ESG & EU-Taxanomie), der Entwicklungen auf den internationalen Märkten sowie des angestrebten Wachstumskurses, die eine Veränderung in der Unternehmenssteuerung erforderlich machen.

Alexandra Rester ist gebürtige Niederösterreicherin und blicke auf 25 Jahre Erfahrung als Wirtschaftsprüferin/Partnerin in einer der „Big Four“-Kanzleien zurück, zuletzt war sie als selbstständige Wirtschaftsprüferin tätig. Sie studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Revision- und Treuhandwesen, betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Finanzrecht. Alexandra Rester ist beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie CPA.

Andreas Pfneiszl, seit 1999 bei RATH und seit 2013 im Vorstand, werde als Sprecher des Vorstandes die gesamtstrategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Vertriebsagenden verantworten und den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter vorantreiben. „Unser Ziel ist es, in kürzestmöglicher Zeit Feuerfestlösungen auf den Markt zu bringen, die unseren Kunden helfen, deren ökologischen Fußabdruck deutlich zu reduzieren“, so Pfneiszl.

Der Vorstand

Mit der Personalerweiterung besteht der Vorstand der Rath AG demnach aus: