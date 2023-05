Wiener Töchtertag bei Austrian Standards

Business & Beschäftigte. Der Wiener Töchtertag gehört für Austrian Standards seit 2011 zum Kalender: Junge Frauen erhalten dabei Einblick in die Arbeit der Einrichtung für Standardisierung.

Die Teilnehmerinnen am Wiener Töchtertag konnten heuer auch den Mitarbeitenden von Austrian Standards über die Schulter schauen und im Rahmen einer Sonder-Komitee-Sitzung einen eigenen Standard erstellen, heißt es dazu in einer Aussendung. Valerie Höllinger und Birgit Unger, CEO und COO, hießen die jungen Frauen willkommen.

„Die innovativen Ideen der Mädchen haben einmal mehr bestätigt: Zukunftsthemen für Standards gibt es viele. Daher ist unser Ziel, dass Diversity und ‚Design for all‘ gelebte Praxis werden. Denn die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft sind vielfältig, und nur wenn alle Stimmen gehört werden, können sie in Standards abgebildet werden. Daher ist die Mitarbeit von Frauen in der Standardisierung nicht nur wichtig, sondern essenziell. Jungen Frauen erste Einblicke in unser weltweites Standardisierungsnetzwerk und unsere wertvolle Arbeit zu geben, ist uns daher ein besonderes Anliegen“, so Valerie Höllinger.

Gender bei Austrian Standards

Als Arbeitgeber ist Austrian Standards vielfältig aufgestellt, heißt es weiter: Das 130-köpfige Team besteht zu 54 Prozent aus Frauen, spreche 20 Sprachen und vereine 12 Nationalitäten. „Wir profitieren von diesem breiten Spektrum an persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen. Durch unsere sinnstiftende Tätigkeit und unsere Begeisterung für Innovation haben wir heute auch eine klare Botschaft vermittelt: Standards spielen eine wesentliche Rolle, damit Österreich und Europa im internationalen Kontext weiterhin wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben. Und dafür wollen wir künftig noch mehr Frauen begeistern, sich aktiv an der Standardisierung zu beteiligen“, so COO Unger.

Ein Standard von und für den Töchtertag

Beim Töchtertag 2023 konnten die jungen Expertinnen einen eigenen Standard entwickeln: ÖNORM M 2704 Bücherregal mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Dabei erlebten sie laut den Angaben im Zeitraffer alle Schritte von der ersten Idee über die Konsensfindung im Komitee bis hin zur Fertigstellung und erfuhren, wie Standards den Alltag sicherer machen und welchen Beitrag diese zur nationalen und globalen Wirtschaft leisten.