Dorotea Rebmann wird Präsidentin des iwp

Wien. Mit der Wahl von PwC-Partnerin Dorotea Rebmann wurde die erste iwp-Präsidentschaft mit einer Frau an der Spitze eingeläutet.

Am 25. April 2023 wählte das iwp Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer:innen bei seiner Mitgliederversammlung Dipl.-Kfm. Dorotea Rebmann, Partnerin bei PwC, zur neuen Präsidentin. Damit wurde Vereinsgeschichte geschrieben, heißt es in einer Aussendung. Das iwp hat sich die freiwillige Vertretung der Wirtschaftsprüfer*innen in Österreich zur Aufgabe gemacht.

„Freude über Symbolkraft“

Rebmann wurde aufgrund ihrer Kompetenz und ihres Standings in der Branche für die Präsidentschaft vorgeschlagen, so Werner Gedlicka (Generalsekretär) im Namen des iwp-Vorstandes: Das Institut freue sich aber über Symbolkraft der Wahl.