Philipp Dainese wird Geschäftsführer von simpliTV

Management. Mit Juni 2023 übernimmt der bisherige Vertriebschef Philipp Dainese (46) die Geschäftsführung von simpliTV. Er folgt auf Patrick Preissl.

Dainese ist seit 2016 als Vertriebschef und seit 2018 als Prokurist und COO für den Vertrieb der simpliTV Produktpalette zuständig. In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer folgt er auf Patrick Preissl, der Mitte 2022 CEO wurde. In seiner neuen Funktion möchte Dainese den eingeschlagenen Weg im Bereich der digitalen Vermarktung noch fokussierter fortführen, heißt es. So werde die Vereinheitlichung der Paketstruktur mit simpli free und simpli more vom Markt und vom Handel sehr gut angenommen. Diese Vereinfachung soll vorangetrieben werden. „Knapp eine halbe Million simpliTV-Kunden nutzen derzeit die Programmangebote von simpliTV“, so Dainese in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Der HTL-Absolvent und studierte Betriebswirt Philipp Dainese war zuvor u.a. beim österreichischen Unterhaltungselektronikdistributor HB Austria Vertriebs GmbH für die operative Geschäftsleitung zuständig. 2013 war er Mitgründer von simpliTV. 2016 übernahm er die Leitung des gesamten Vertriebs und erweiterte seine Funktion 2018 als COO und Prokurist mit zusätzlichem Fokus auf die Bereiche Operations- und Customer Service.