Anthony Crow leitet gewerbliche Vermarktung bei Otto

Immobilien. Anthony Crow (37) ist neuer Abteilungsleiter für die gewerbliche Immobilienvermarktung bei Otto Immobilien.

Crow folgt in seiner neuen Position auf Patrick Homm. Er ist seit 2019 bei Otto Immobilien und soll die Vermarktung von Geschäftsflächen zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben – den Bereichen Bürovermietung und Industrie/Logistik – weiterführen.

Die Laufbahn

Crow kann laut den Angaben auf mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Assetklasse Retail verweisen und habe bereits große Beratungs- und Vermietungsmandate in den Top-Lagen der Wiener Innenstadt sowie in Shopping Centern unterstützt.