Wer den Living Standards Award 2023 gewonnen hat

Wien. Austrian Standards hat beim 4Gamechangers Festival die „Living Standards Awards“ 2023 vergeben: Unter den sieben Preisträgern sind EET, die Knapp AG und die WU Wien.

Austrian Standards positioniert den Living Standards Award als bedeutendste österreichische Auszeichnung für Standardisierung und Innovation: Gründer*innen, Organisationen, Forschende und Start-ups, die mit Standards wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliches Vorankommen gestalten, sollen dabei in sieben Kategorien ausgezeichnet werden.

Der Event

Vergeben wurde der Award gestern erstmals beim 4Gamechangers Festival, das diesmal unter dem Motto „The Power of Cooperation“ stand. Dabei kamen auch ehemalige Living-Standards-Award-Preisträger*innen bei einem Roundtable zu Wort.

Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards, begrüßte gemeinsam mit Anton Ofner, Präsident von Austrian Standards, rund 200 Gäste vor Ort und weitere Zuseher*innen vor den Bildschirmen im Live-Stream. „Wir haben den Living Standards Award 2015 ins Leben gerufen, um den sich enorm beschleunigenden Erfolgsfaktor Standards sichtbar zu machen. Seit einigen Jahren zeichnet sich bei Einreichungen ein thematischer Trend in Richtung Ökologie und Digitalisierung klar ab. Das sind auch exakt jene Bereiche, die in der EU-weiten und globalen Standardisierung eine immer wichtigere Rolle spielen“, so Höllinger.

Die Preisträger

Diesmal haben bei den Awards gepunktet: