Freshfields lud zur Vienna Ladies Lounge: Antworten auf Krisenzeiten

Wien. Unter dem Motto „The Management of Uncertainties“ ging es bei der 7. Auflage der Vienna Ladies Lounge um praktikable Lösungen globaler Herausforderungen aus der Sicht von Managerinnen.

Mehr als 100 Frauen diskutierten bei der diesjährigen Vienna Ladies Lounge über die mannigfaltigen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft in Zeiten globaler Unsicherheit, heißt es bei Veranstalter Freshfields. Im Lichte globaler Herausforderungen und Krisen sei die Frage „Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“ zu einem Relikt vergangener Zeiten geworden. Wie Unternehmen mit wirtschaftlichen, ökologischen, und sozialen Ungewissheiten sowie geopolitischen Spannungen umgehen, sei ganz wesentlich für deren Geschäftserfolg geworden.

Die Diskussion

Was Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien im Blick haben müssen, wo aktuell Chancen bestehen und welche zukünftige Herausforderungen angegangen werden müssen, darüber diskutierte am 11. Mai 2023, im „Juwel“ in Wien, ein Podium unter der Leitung von Freshfields Partnerin Karin Buzanich-Sommeregger. Nach der einführenden Keynote von Noëmi Schmutzer, Partner/Managing Director CFO Transformations bei Accenture, diskutierten konkret:

Eva Naux, SVP Accounting, Tax & Group Reporting bei Wienerberger AG

Andrea Schwartz, Legal Counsel – International Employment Law, ESG and Ethics bei Western Union

Erika Stark-Rittenauer Senior Expert Compliance bei ÖBB-Holding AG & Supervisory Board Member bei Casinos Austria AG

Gefion Hauer, Legal Manager/General Counsel bei Kwizda Holding

Angesichts der grundlegenden Änderungen von Rahmenbedingungen über die letzten Jahre stehe das Diskussionsthema „Management of Uncertainties“ für Entscheidungsträger in Unternehmen und Organisationen im Kern strategischer Planung – diese Fragen seien auch für Freshfields als internationale Kanzlei relevant, so Buzanich-Sommeregger.

Die Statements

Damit Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig und auch für Talente als Arbeitgeber attraktiv bleiben, müssen diese in ihren Strukturen agil und anpassungsfähig sein und gleichzeitig ihre Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategien kontinuierlich adaptieren und weiterentwickeln, heißt es. „Hinter der Ungewissheit steckt auch großes Wachstumspotenzial – diese Chance gilt es zu nutzen“, so Noëmi Schmutzer (Accenture).

Gefion Hauer (Kwizda Holding): „Ist man als Unternehmen gewohnt oder darauf vorbereitet mit Unsicherheiten in einem Bereich umzugehen, kann es auch schneller und besser gelingen mit nicht vorhersehbaren Unsicherheiten in anderen Bereichen umzugehen. Andrea Schwartz (Western Union) unterstrich die Führungskompetenz von Frauen: „Die Krise des Arbeitskräftemangels stellt für Frauen eine besondere Chance dar. Nicht nur international operierende Unternehmen suchen gezielt weibliche Nachwuchs- und Führungstalente.“ Erika Stark-Rittenauer (ÖBB Holding) unterstrich die Bedeutung intakter Compliance Strukturen in unsicheren Zeiten: „Die Relevanz von Compliance ist in der jüngeren Vergangenheit insbesondere aufgrund der multiplen Krisen substantiell gestiegen. Es gilt noch viel themenübergreifender zu denken und zu agieren. Compliance betrifft je nach Branche unzählige und immer mehr Rechtsgebiete, es braucht dementsprechend einen holistischen Ansatz.“