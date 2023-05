Legal Tech-Anbieter setzen auf multifunktionale Tools

Wien. Die aktuelle „Legal Tech Map“ von Future-Law ortet einen Wandel in der Branche: Viele Anbieter setzen demnach nicht mehr auf eine spezielle Lösung, sondern bieten zunehmend multifunktionale Tools an.

Bei der unlängst erfolgten Präsentation der neuen Landkarte der österreichischen Legal-Tech Landschaft, die einmal jährlich von Future-Law erstellt wird, zeigte sich, dass die österreichische Legal Tech Branche wächst: Mit 142 Einträgen ist sie dieses Jahr so groß wie nie zuvor.

„Jedes Jahr wachsen die Legal Techs in Österreich weiter. Die Juristinnen und Juristen in Österreich haben also in Österreich und auch in einem großen europäisch Markt eine immer größere gute Auswahl für Ihre digitalen Reise“, so Sophie Martinetz, Gründerin von Future-Law.

Anbieter setzen auf multifunktionale Tools

Aber nicht nur die Zahl der Tools und Anbieter hat sich gesteigert, auch die Bandbreite österreichischer Legal-Tech Lösungen hat zugenommen: Viele Anbieter setzen nicht mehr auf eine spezielle Lösung, sondern bieten zunehmend multifunktionale Tools an, so das Ergebnis der Map. Laut Martinez wird deswegen im kommenden Jahr 2024 eine weitere Diversifikation der Kategorien notwendig sein.

Die Legal Tech Map wird seit dem Jahr 2018 einmal jährlich von Future-Law erstellt und bietet einen Überblick über Legal Tech Tools und Anbieter in Österreich. Die Unternehmen und Tools stammen aus unterschiedlichen Teilen der Rechts- und Digitalisierungsbranche: Start-Ups, Verlagswesen, öffentliche Hand und Kanzleien, die eigene Tools geschaffen haben.