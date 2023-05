Lern-Apps: Go1 holt sich Blinkist mit Hogan Lovells

München/Boston. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät das australische Unternehmen Go1 beim Erwerb des Berliner Unternehmens Blinks Labs mit seiner Lern-App Blinkist.

Unter Leitung ihrer Partner Volker Geyrhalter (München) und Alex Aber (Boston) hat Hogan Lovells das australische Unternehmen Go1 beim Erwerb des Berliner Unternehmens Blinks Labs GmbH beraten. Blinks Labs GmbH ist der Betreiber von „Blinkist“, einer mobilen Lern-App mit weltweit Millionen Nutzern.

Go1 ist ein weltweit führender Anbieter für die Vermittlung von Lerninhalten an Unternehmen. Auf seiner Plattform bündele der E-Learning-Anbieter Bildungsinhalte und ermögliche Mitarbeitenden von teilnehmenden Unternehmen den Zugang zu verschiedenen Weiterbildungs- und Schulungsangeboten. Mit einer Online-Bibliothek, die rund 100.000 Kurse von Content-Partnern enthalte, erreiche Go1 Nutzer in mehr als 60 Ländern. Mit dem Erwerb von Blinkist steigt Go1 in den deutschsprachigen Markt ein. Die Übernahme bilde die Grundlage für ein innovatives neues Modell des betrieblichen Lernens, mit dem Ziel, Lernende durch ihren Alltag zu begleiten.

Das Beratungsteam

Im Team von Hogan Lovells für Go1 waren: Volker Geyrhalter (Partner, München), Alex Aber (Partner, Boston) (beide federführend); Julian Fridrich (Senior Associate, Corporate), Cornelius Naumann (Counsel, Corporate), Ferdinand Kenter (Associate, Corporate), Falk Loose (Counsel, Tax), Kerstin Neighbour (Partner, Employment), Sophia Gottschlich (Associate, Employment), Stefan Schuppert (Partner, IPMT), Ewgeni Polozov (Associate, IPMT), Katharina Kranzfelder (Counsel, Finance); Zohar Nevo (Counsel), Shaida Mirmazaheri (Senior Associate) und Lexi Bender (Associate) (alle Boston).