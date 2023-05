Fachtagung: Große Sprachmodelle wie ChatGPT und Recht

Linz. Große Sprachmodelle, wie ChatGPT, sind derzeit in aller Munde. Eine Tagung an der Kepler-Uni widmet sich dem Thema, im Herbst kommt der Tagungsband dazu.

Große Sprachmodelle, wie ChatGPT, sind derzeit in aller Munde. Im Rahmen der Tagung „ChatGPT & Co: Große Sprachmodelle – große Rechtsprobleme?“ widmen sich am 25.5.2023 das Linz Institute of Technology Law Lab der Johannes Kepler Universität Linz sowie das Software Competence Center Hagenberg dem Thema und werden es anschließend in einem Tagungsband bündeln, so Fachverlag Manz.

Die Themen

Der Einleitungstext zur Ankündigung der Veranstaltung wurde von der JKU passenderweise mit ChatGPT kreeiert: „Generative Pre-trained Transformer (GPT) ist eine leistungsstarke KI-Technologie. GPT kombiniert maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitungstechnologie, um ein Modell zu schaffen, das Daten in einer Vielzahl von Formaten und Sprachen verarbeiten kann. Es kann zur Erstellung von Texten, zur Vorhersage von Ergebnissen, zur Mustererkennung und zur Klassifizierung von Texten verwendet werden. Im Rechtswesen kann GPT für die Automatisierung von Verträgen, die Erstellung von Urteilen und die Unterstützung bei der Rechtsberatung eingesetzt werden.“

Behandelt werden konkret der technische und praktische Hintergrund, weiters einschlägige Rechtsgebiete (Urheberrecht, Zivilrecht, Medienrecht, …) und auch die Rechtsanwendung. Zahlreiche Beiträge beschäftigen sich mit ChatGPT aus unterschiedlichen rechtlichen Blickwinkeln und wagen einen Ausblick in die Zukunft, wie es heißt. Präsent bzw. die Herausgeber des künftigen Tagungsbandes sind: