Das erste Handbuch zur Globalen Steuerreform

facultas beleuchtet den globalen Umbruch im Steuerrecht



Das Konzernsteuerrecht befindet sich im globalen Umbruch: Ausgangspunkt war die Frage der Besteuerung der digitalen Wirtschaft, auf OECD-Ebene haben aber 140 Staaten weltweit die Konzeption einer globalen Steuerreform erarbeitet. Im Jahr 2019 wurde sodann eine „Zweisäulenstrategie“, Pillar One & Pillar Two, präsentiert. Während sich Pillar One weiterhin an der digitalen Wirtschaft orientiert, sieht Pillar Two eine globale Mindestbesteuerung von 15% vor. Dazu wurde 2022 schließlich eine EU-Richtlinie verabschiedet, die es bis Ende 2023 auch in Österreich umzusetzen gilt.

Das neue facultas-Handbuch entstand aus einer Kooperation der Universität Wien mit der Wirtschaftskammer Österreich und beleuchtet die globale Steuerreform aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Beiträge von insgesamt 16 Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis behandeln dabei umfassend:

Pillar One und die Zukunft der österreichischen Digitalsteuer

Pillar Two in Konzeption, Fragestellungen und Umsetzungsüberlegungen

Pillar Two im Lichte des Unionsrechts

Aufkommenseffekte der globalen Steuerreform sowie die österreichische KöSt im internationalen Vergleich

Herausgeber:innen sind Univ.-Prof. Daniela Hohenwarter (Universität Wien), Univ.-Prof. Sabine Kirchmayr (Universität Wien, Steuerberaterin), Ralf Kronberger (Wirtschaftskammer Österreich, WU Wien) und Univ.-Prof. Gunter Mayr (Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht im BMF, Universität Wien).

Link: Handbuch zur Globalen Steuerreform (Facultas)

(Werbung)