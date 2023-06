Wirtschaftskanzlei Fieldfisher startet mit Büro in Österreich

Wien. Die europäische Wirtschaftskanzlei Fieldfisher kommt mit ihrem 26. Büro nach Österreich: Wien locke als Tor zu CEE und Arbitration-Standort. Als Managing Partner kommt Thomas Ruhm von SCWP Schindhelm.

Der Schritt sei Teil einer Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, in Europa mehr Kapazitäten in verschiedenen Rechtsgebieten zu schaffen, heißt es dazu in einer Aussendung von Fieldfisher. Das Wiener Büro werde zunächst aus vier Partnern, einem Director sowie vier Juristen bestehen und insgesamt 17 Mitarbeiter beschäftigen. Es ist im Herzen des 1. Bezirks, gegenüber dem Stephansdom, angesiedelt.

Der Schritt nach Österreich folgt auf die kürzliche Eröffnung des Berliner Büros durch die Gründung der Geschäftseinheit für Massenprozesse, Fieldfisher X, im Jahr 2022 und die Eröffnung des Büros in Dublin durch die Fusion mit der lokalen Kanzlei McDowell Purcell im Jahr 2019. Mit dem Wiener Büro wachse das internationale Netzwerk der Kanzlei auf 26 Büros in 12 Ländern an.

Das Fieldfisher-Team für Österreich

Geleitet wird das Büro von Thomas Ruhm, zuvor Partner bei SCWP Schindhelm, einer international tätigen Wirtschaftskanzlei, die von Österreich aus mitgegründet wurde. Als weitere internationale Partner kommen hinzu Alice Meissner, die ihre Boutique-Kanzlei Meissner & Passin in das Fieldfisher-Büro integriert (ihr dortiger Partner Bernhard Passin wird erster Director von Fieldfisher Austria), Philipp Reinisch (ein weiterer ehemaliger SCWP Partner) und Hon. Prof. Leonhard Reis.

Das Büro soll sich zunächst auf die Rechtsgebiete Gesellschaftsrecht, Streitbeilegung, Datenschutz und Information, Arbeitsrecht, Immobilienrecht, geistiges Eigentum und Regulierung konzentrieren. Das Team weise ausgeprägte Expertise in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Life Science, Energie und natürliche Ressourcen sowie Technologie auf, welche zu Kerngeschäftsbereichen von Fieldfisher gehören. Auch sei das Team versiert in der Beratung internationaler Mandanten.

Die Statements

Robert Shooter, Managing Partner von Fieldfisher: „Einer der zentralen Punkte unserer Strategie 2022-2025 ist es, durch die Eröffnung neuer Büros in europäischen Schlüsselmärkten Europas führende Anwaltskanzlei zu werden. Wir sehen Wien als starkes wirtschaftliches Zentrum in Europa und als Tor zu Zentral- und Osteuropa und der CIS. Wien ist auch ein wichtiges Zentrum für internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Fieldfisher verfügt bereits über Standtorte, die als Europas größte Schiedszentren angesehen werden: London und Paris. Ferner sitzen zusätzliche Schiedsspezialisten in Belgien, Deutschland, Italien und Spanien. Der Aufbau einer Präsenz in Wien wird unsere Bekanntheit im internationalen Schiedsrecht für lokale und internationale Klienten stärken. Ferner ist der neue Standort für andere internationale Projekte äußerst attraktiv, insbesondere aus Sicht von Mandanten aus USA und China. Aus diesen Gründen freuen wir uns über unseren Schritt nach Österreich und auf die enge Zusammenarbeit mit unserem neuen Team vor Ort.“

Thomas Ruhm, Managing Partner für Fieldfisher Austria, wird zitiert: „Wir freuen uns sehr, für eine der führenden Kanzleien Europas ein neues Büro zu eröffnen. Ich bin stolz darauf, Fieldfisher Österreich mit einem so starken Team anzuführen, das sich aus einigen der angesehensten österreichischen Anwaltskanzleien und einem breiteren juristischen und wirtschaftlichen Hintergrund zusammensetzt. Als europäische Anwaltskanzlei mit umfassenderen internationalen Fähigkeiten, einschließlich Büros in China und den USA, ist das Angebot von Fieldfisher einzigartig in Österreich und der CEE-Region. Wir teilen Roberts Begeisterung für das Potenzial von Fieldfisher Österreich und freuen uns darauf, unsere Klienten mit der erweiterten Reichweite und den Fähigkeiten unserer Kollegen aus dem internationalen Netzwerk von Fieldfisher zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Dienstleistungen in Österreich und in der CEE-Region mit juristischer Exzellenz und wirtschaftlichem Verständnis, einem ausgefeilten Netzwerk und neuen Technologien anzubieten.“