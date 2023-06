Das sind die Besten beim Kartellrecht Moot Court

Studium. Die Bundeswettbewerbsbehörde BWB stellt die besten Teams beim Kartellrecht Moot Court 2023 vor: Sie stellten in einer simulierten Gerichtsverhandlung ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) veranstaltete am 02.06.2023 gemeinsam mit Rechtsanwaltskanzlei Dorda und ELSA Austria (European Law Students Association) zum neunten Mal in Folge den Kartellrecht Moot Court. Die Studierenden stellen dabei vor einem fiktiven Kartellgericht ihre rhetorischen Fähigkeiten und fachlichen Rechtskenntnisse unter Beweis. Wie die Jahre zuvor, wurde sowohl das beste Team wie auch ein „Best Speaker“ gekürt, gratuliert die BWB:

Best Speaker: Adrian Müry, Team Universität Salzburg/Linz/Graz, betreut von Burgstaller & Partner

Best Team: Team Universität Salzburg – Marie-Christin Prechtl, Pia Möslinger-Gehmayr, Tania Veronica Loderbauer und Julia Helminger, betreut von Cerha Hempel

Auch dieses Jahr brillierten die Studierenden mit Argumentations- und Rhetoriktechniken, lobt die Behörde. Bei der Bewertung wurde laut den Angaben die Sachverhalts- und Rechtsanalyse in den Schriftsätzen, sowie die Teamarbeit und das Zeitmanagement während der mündlichen Verhandlung berücksichtigt.

Der Wettbewerb

Die 11 Teams wurden von folgenden Rechtsanwaltskanzleien betreut und bei der Vorbereitung für die mündliche Verhandlung unterstützt:

Team Universität Wien 1, betreut von Schönherr

Team Universität Wien 2, betreut von DLA Piper

Team Universität Wien 3, betreut von SMS Law

Team Universität Wien 4, betreut von Wolf Theiss

Team Universität Wien 5, betreut von Taylor Wessing

Team Universität Wien 6, betreut von EY Law

Team Universität Wien 7, betreut von Reidlinger Schatzmann

Team Wirtschaftsuniversität Wien 1, betreut von Haslinger Nagele

Team Universität Salzburg/Linz/Graz, betreut von Burgstaller & Partner

Team Universität Salzburg 1, betreut von Cerha Hempel

Team Universität Innsbruck/Graz, betreut von Binder Grösswang

„Es freut mich, dass der von der BWB vor fast einem Jahrzehnt ins Leben gerufene Kartellrecht Moot Court weiter so erfolgreich ist. Besonders beeindruckend ist die gestiegene Anzahl der interessierten Student*innen, so dass wir diesmal sogar größere Teams zugelassen haben“, so BWB-Generaldirektorin Harsdorf-Borsch. Keynote-Speaker Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, hält fest: „Das europäische Kartellrecht gewährleistet fairen Wettbewerb, bietet Verbraucher*innen eine größere Auswahl, niedrigere Preise und fördert die Effizienz der Märkte in der Europäischen Union. Die Teilnahme am Kartellrecht Moot Court stellt für junge Jurist*innen eine einzigartige Gelegenheit dar, dieses theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.“