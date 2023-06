Pictet zieht mit Bank nach Deutschland: Die Berater

Luxemburg/Frankfurt. Pictet & Cie. (Europe) S.A., die europäische Bank der Pictet-Gruppe, wechselt von Luxemburg nach Frankfurt und gleichzeitig die Rechtsform: Hengeler Mueller sowie Arendt & Medernach waren behilflich.

Pictet ist eine große Vermögensverwaltungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Hengeler Mueller beriet Pictet nun zum grenzüberschreitenden Formwechsel und Umzug ihrer europäischen Bank nach Deutschland, heißt es in einer Aussendung. Pictet & Cie. (Europe) S.A., die europäische Bank der Pictet-Gruppe, hat demnach am 26. Mai 2023 den Umzug ihrer Zentrale von Luxemburg nach Frankfurt am Main abgeschlossen.

Die neue Aufstellung

Der Umzug vollzog sich im Wege eines grenzüberschreitenden Formwechsels von einer Luxemburger Société Anonyme in eine deutsche Aktiengesellschaft. Die deutsche Gesellschaft firmiert jetzt als Bank Pictet & Cie (Europe) AG und unterhält Niederlassungen in Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Monaco.

Hengeler Mueller habe Pictet zur Strukturierung, Vorbereitung und Umsetzung des grenzüberschreitenden Formwechsels beraten einschließlich der bankaufsichts-, arbeits- und steuerrechtlichen Aspekte. Dazu gehörte auch die Koordination von Anwaltsteams in Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Monaco.

Das Beratungsteam