Rosemarie König wird Partnerin bei EY Österreich

Wien. Rosemarie König (41) wird Equity Partnerin bei EY Österreich: Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin leitet auch die hauseigene Frauen-Karriereplattform.

Rosemarie König (41) ist neue Equity Partnerin bei EY Österreich. Neben der Betreuung ihrer Klient*innen koordiniere die gebürtige Steirerin darüber hinaus auch die Prüfungs- und Beratungsleistungen von Kund*innen mit Sitz in der Steiermark und sichere damit die Anbindung an das österreichweite und globale EY-Netzwerk, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Rosemarie König ist seit 2005 im Bereich Wirtschaftsprüfung bei EY Österreich tätig. Die zertifizierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin ist laut den Angaben auf die Prüfung und Beratung von internationalen und kapitalmarktorientierten Unternehmen spezialisiert. Darüber hinaus leitet sie das Next-Generation-Programm der „EY-Women.Fast.Forward“-Initiative.