Zahlungsanbieter hobex AG macht Michael Bratl zum CEO

Salzburg. Michael Bratl (47) ist neuer CEO der hobex AG: Der Spezialist für bargeldlose Zahlungssysteme und eCommerce-Lösungen betreut knapp 60.000 Terminals im Handel.

Bratls Vorgänger Erich Ortner ziehe sich nach knapp einem Jahr als Interimsmanager in den Ruhestand zurück. Als neuer CEO übernehme Michael Bratl die Agenden in den Bereichen Vertrieb, Technik, Business Development und EDV. An seiner Seite leitet CFO Karin Mitchell weiterhin die Abteilungen Finanzen und Kundenservice, heißt es in einer Aussendung.

Die hobex AG mit Sitz in Salzburg positioniert sich als Komplettanbieter für bargeldlose Zahlungssysteme und eCommerce-Lösungen und betreut laut den Angaben aktuell rund 59.000 Terminals von mehr als 37.800 Kunden im In- und Ausland. Der abgewickelte Kartenumsatz des Unternehmens betrug im letzten Wirtschaftsjahr rund 9,9 Milliarden Euro.

Die Laufbahn

Bratl war zuletzt bei Visa Europe für das Acquiring und Merchantbusiness in Österreich verantwortlich. Der gebürtige Grazer verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Paymentbereich. Seine berufliche Laufbahn begann bei max.mobil / T-Mobile in den Bereichen Customer Care und Produktmanagement für m-Payment Anwendungen. Mit seinem Wechsel zu PayLife im Jahr 2004 begann seine Karriere im Bankenbereich.

2014 gründete er eine Beratungsfirma mit Fokus auf Digitalisierung und Payment in den Bereichen, Retail, Banken und Startups. Nach nunmehr zwei Jahren bei Visa Europe erfolgte jetzt der Wechsel an die Spitze der hobex AG.