Neuer Praxiskommentar zum Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Geistiges Eigentum. Der neue Praxiskommentar UrhG richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker und berücksichtigt die aktuellen Änderungen der Novelle 2021.

Der neue Kommentar „UrhG – Praxiskommentar zum Urheberrechtsgesetz“ richtet sich an mit dem Urheberrecht befasste Praktikerinnen und Praktiker, denen er in kompakter Form Zugang zu den wesentlichen Informationen für effizientes Arbeiten bieten soll, heißt es bei Fachverlag LexisNexis.

Die Neuerungen

Im Fokus stehe eine übersichtliche Darstellung der österreichischen Judikatur und Literatur, wofür u.a. bündig gehaltene Absätze samt drucktechnischer Hervorhebung des wesentlichen Absatzinhalts sorgen sollen. Die vielfältigen Neuerungen durch die mit 1. 1. 2022 in Kraft getretenen Urheberrechtsnovelle 2021 wurden berücksichtigt.

Die Autoren

Die Autoren sind Mathias Görg, Rechtsanwalt und Partner bei MGLP Rechtsanwälte in Wien, sowie Christian Feltl, Dozent für wirtschaftsnahes Privatrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an der Privatuniversität Schloss Seeburg, Lehrbeauftragter an Fachhochschulen sowie Of Counsel bei MGLP Rechtsanwälte.