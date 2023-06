Měchura und Doehring im Vorstand von Immofinanz und S Immo

Immobilienkonzerne. Pavel Měchura von der Konzernmutter CPIPG zieht in den Vorstand der Immofinanz AG ein. Seine Kollegin Radka Doehring geht in den Vorstand der S Immo AG.

Měchura ist seit 2010 in führenden Positionen bei der CPI Property Group (CPIPG) tätig, die rund 76,9% an der Immofinanz hält. Seit 2014 ist er Group Finance Director der (CPIPG) mit Verantwortlichkeit für Accounting und Reporting, Konsolidierung, Immobilienbewertung und strategische Planung der Gruppe. Diese Funktion werde er auch weiterhin ausüben. Davor war er sechs Jahre bei KPMG.

Damit setzt sich der Vorstand der Immofinanz aus Radka Doehring und Pavel Měchura zusammen. Ebenfalls mit Wirkung von heute wurde Radka Doehring in den Vorstand der S Immo AG berufen, heißt es weiter.

Das Statement

Mit der Bestellung Měchuras sei „das Vorstandsteam der Immofinanz bestens aufgestellt, um die wertschaffende Portfoliostrategie weiter umzusetzen und gemeinsam mit der S Immo und CPI Property Group an Synergien und Effizienzsteigerungen im Sinne aller Stakeholder zu arbeiten“, so Miroslava Greštiaková, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Immofinanz, in einer Aussendung.