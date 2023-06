App-Entwickler Roland Grießer wird Director bei TPA

Klagenfurt. Steuerkanzlei TPA ernennt Roland Grießer (32) zum Director. Der gebürtige Kärntner ist seit 2010 in Kärnten für TPA tätig und auf Informatik spezialisiert.

Roland Grießer (32) absolvierte laut den Angaben das Master-Studium Systems Design mit Schwerpunkt „Remote Systems“ an der FH Kärnten in Villach. Während seiner Ausbildung begann er bei TPA in Klagenfurt und war hier bereits als führender Software-Entwickler tätig. Nach diversen beruflichen Stationen und vier Jahren Work & Travel, bei denen er stets auch für TPA Projekte abwickelte, sei der Fresacher 2021 wieder voll bei TPA in Klagenfurt eingestiegen.

Roland Grießer ist bei TPA für die Digitalisierung von betrieblichen Prozessen zuständig und entwickelt branchenrelevante Software sowohl für den internen Gebrauch innerhalb der TPA Gruppe als auch für externe Unternehmen. Er war u.a. maßgeblich an der Entwicklung der prämierten Tax Tech App „TPA Connect“ beteiligt.

Robert Richter, TPA Partner in Kärnten: „Ich bin besonders glücklich regelmäßig aus dem Kreis unserer Mitarbeiter*innen hoch qualifizierte Führungskräfte im eigenen Unternehmen heranzubilden.“