Neu von LexisNexis: UrhG – Praxiskommentar zum Urheberrechtsgesetz

Dr. Mathias Görg, LL.M., ist Rechtsanwalt und Partner bei MGLP Rechtsanwälte in Wien. Das UrhG bildet eines seiner Hauptinteressengebiete und er publiziert regelmäßig zu wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlichen Fragestellungen.

Dr. Christian Feltl, LL.M. ist Dozent für wirtschaftsnahes Privatrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an der Privatuniversität Schloss Seeburg, Lehrbeauftragter mehrerer Fachhochschulen sowie Of Counsel der MGLP Rechtsanwälte GmbH in Wien.