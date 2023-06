Renesas kauft Panthronics AG in Graz mit DLA Piper

IT-Industrie. Der japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics erwirbt NCF-Hersteller Panthronics AG mit Sitz in der Steiermark. DLA Piper und CMS sind behilflich.

DLA Piper hat den Halbleiterkonzern Renesas Electronics beim Erwerb der Panthronics AG, eines Anbieters im Bereich der Near Field Communication (NFC) mit Sitz in Graz, beraten.

Die Unternehmen

Die weltweit operierende Renesas Electronics Corporation mit Hauptsitz in Japan erwarb das steirische Unternehmen, um Kunden in Zukunft eine noch größere Bandbreite an Konnektivitätslösungen zu bieten, heißt es dazu: Panthronics entwickelt seit 2014 NFC-Chipsets sowie die dazugehörige Software. Die Technologie ist für den Einsatz in den Bereichen Payment, Internet of Things, Tracking und kabelloses Laden geeignet.

Das Beratungsteam

An dem Deal waren alle Praxisgruppen des Wiener DLA Piper Office beteiligt. Darüber hinaus waren auch die Büros von DLA Piper in San Diego, Palo Alto, Warschau, Bratislava, Mailand, Frankfurt, München und Bukarest eingebunden. Die Verkäuferseite wurde von CMS beraten.

Das Statement

„Wir freuen uns, dass wir bei diesem sehr umfangreichen internationalen Deal beraten durften und bedanken uns für das Vertrauen. Bei Transaktionen wie dieser können wir unsere Stärken besonders deutlich ausspielen, da wir Unternehmen die gesamte Bandbreite an Rechtsdienstleistungen sowie vor allem eine länderübergreifende Beratung aus einer Hand bieten“, sagt Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper.