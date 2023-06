Webinar zum World Whistleblowing Day: Die Regeln & die Praxis

Transparenz & Tools. Am Vortag des Word Whistleblowing Day lädt die EQS Group zum Webinar „Whistleblowing in Europe: From Law to Practice“. Es geht um die Praxis in Europa.

Am 23. Juni 2023 ist wieder „World Whistleblowing Day“: Anlässlich des noch recht jungen Gedenktags (er wurde 2019 von mehreren NGOs eingeführt) veranstaltet der Compliance Tools-Anbieter EQS Group das englischsprachige Webinar „Whistleblowing in Europe: From Law to Practice“.

Bei dem Webinar soll es nicht zuletzt um die Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie in die Praxis gehen, denn mittlerweile haben ja auch Nachzügler wie Österreich und zuletzt Deutschland die Richtlinie in ein Gesetz gegossen. Nicht allzu verfrüht: Pioniere wie das Vereinigte Königreich schützen Hinweisgeber bereits seit dem Jahr 1989.

Die Themen

Konkret geboten wird laut Veranstalter ein Überblick zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Verpflichtungen und Schutzmaßnahmen der 23 Mitgliedstaaten, die die EU-Whistleblower-Richtlinie bereits in nationales Recht umgesetzt haben. Dazu gibt es die Ergebnisse einer EU-weiten Whistleblowing-Umfrage unter rund 1.000 Unternehmen aus Europa.

Zu den Speakern gehören Susanne Flöckner (Partner, KPMG Advisory GmbH Austria), Laura Hainlein (In-House Lawyer, Robert Bosch GmbH), Ingrid Matos, Chief Compliance Officer, Ethics & Compliance Director (QGMI), Marcus Sultzer (Vorstand, EQS Group), u.a.