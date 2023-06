Kanzlei-Events: Unternehmensjuristen, Male Allies und Arbeitswelten

Wien. Um prämierte Juristen der „Legal 500 GC Powerlist“ ging es bei Cerha Hempel. Die CMS Anwältinnen versammelten „Male Allies“ und KWR feiert das Jubiläum der „Corporate Lounge“.

Am 15. Juni 2023 fand zum zweiten Mal die feierliche Verleihung der „Legal 500 GC Powerlist“ in der Bel Etage von Cerha Hempel statt. Ausgezeichnet wurden die besten Inhouse Legal Teams in Österreich, so die Kanzlei. Die Auswahl der Legal Teams erfolgt dabei auf Basis einer Nominierungsliste.

„Wir freuen uns, diese wichtige Auszeichnung von Legal 500 wieder als exklusiver Partner in Österreich begleitet zu haben und gratulieren allen Inhouse Counsel Teams zu diesem hervorragenden Erfolg“, so die Managing Partner Albert Birkner, und Clemens Hasenauer.

CMS fördert mit der Ladies` League die Chancengleichheit

Female Empowerment, Inklusion und Diversität standen bei Wirtschaftskanzlei CMS im Mittelpunkt eines Events: Mit der „Ladies` League“ habe CMS Reich-Rohrwig Hainz unternehmensintern ein Programm etabliert, das weibliche Mitarbeitende dabei unterstützen soll, beruflich und persönlich erfolgreich zu sein. Das Kick-off Event dieser Initiative hat vor einem Jahr stattgefunden. Heuer liegt ein Fokus auch auf „Male Allyship“, heißt es dazu. Unter dem Titel „How to be a male ally?“ wurde dazu jetzt ein erstes gemeinsames Event veranstaltet.

Der Frauenanteil bei CMS Reich-Rohrwig Hainz liege mit knapp 23 Prozent unter den Equity Partner*innen, mit 41 Prozent auf Partnerebene und mit 48 Prozent unter den Führungskräften in Wien und CEE im Vergleich zu anderen Wirtschaftsanwaltskanzleien bereits sehr hoch. Nun wird auch auf Male Allies gesetzt, so Daniela Karollus-Bruner, Partnerin bei CMS: „Zahlreiche Studien zeigen, dass Gleichstellung und Diversität für alle Vorteile bringen und den langfristigen Erfolg eines Unternehmens positiv beeinflussen.“

KWR Corporate Lounge feiert den 15er

Die von der Rechtsanwaltskanzlei KWR jährlich veranstaltete „KWR Corporate Lounge“ – eine Podiumsdiskussion zu aktuellen rechtlichen und rechtspolitischen Themen – fand am 6. Juni 2023 im Justizpalast statt. Zu feiern war heuer auch das 15-jährige Jubiläum der Veranstaltung.

Unter der Moderation von KWR-Anwalt Jörg Zehetner diskutierten vor 110 Gästen Arbeiterkammer-Direktorin Silvia Hruška-Frank, Wirtschaftsminister Martin Kocher, IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und Unternehmerin Katharina Schneider (MediaShop, Permedio, 2 Minuten 2 Millionen u.a.) über die aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Im Zentrum standen u.a. die Auswirkungen von Pandemie und AI, der Wegfall vieler, aber auch das Entstehen von neuen Jobs, Reformbedarf im Bereich der Ausbildung u.v.m.