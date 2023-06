Rhône Capital legt Angebot für RHI Magnesita: Die Helfer

Feuerfest-Industrie. Rhône Capital legt ein öffentliches Barangebot für bis zu 29,9% an RHI Magnesita. Als Berater sind Schönherr und Sullivan & Cromwell (Lead Counsel) aktiv.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat Rhône Capital beim öffentlichen Barangebot für bis zu 29,9% des Aktienkapitals an RHI Magnesita N.V. beraten. Die Angebotsunterlage wurde am 19. Juni 2023 veröffentlicht, nachdem die beabsichtigte Transaktion am 30. Mai 2023 angekündigt wurde, so die beratende Kanzlei.

Die Transaktion

Ignite Luxembourg Holdings Sarl, ein Unternehmen, das indirekt von Rhone Holdings VI LLC verwaltet wird, bietet demnach an, einen Anteil von bis zu 29,9% an RHI zu einem Preis von GBP 28,5 pro Aktie in bar zu erwerben, wodurch RHI Magnesita insgesamt mit GBP 1,34 Milliarden (ca. 1,57 Milliarden Euro) bewertet wird.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen, die mit einer öffentlichen M&A-Transaktion dieser Art verbunden sind. Der Abschluss der Transaktion werde für das 3. Quartal 2023 erwartet.

Das Unternehmen

RHI Magnesita ist ein globaler Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, mit rund 13.500 Beschäftigten in 33 Produktionsstätten und mehr als 70 Vertriebsbüros. Die Aktien des Unternehmens werden an der Londoner und Wiener Börse gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden, die zentrale Verwaltung befindet sich in Österreich. Rhône wurde 1996 gegründet und ist ein global tätiges Private-Equity-Unternehmen.

Die Berater