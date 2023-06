UniCredit Bank Austria: Wukovits leitet Regulatory Affairs

Wien. Janine Wukovits (32), Head of Legal Governance & Digitalization bei der UniCredit Bank Austria, wird zusätzlich Head of Regulatory Affairs.

Wukovits wird mit 1. Juli 2023 zusätzlich zu ihrer aktuellen Funktion als Head of Legal Governance & Digitalization auch die Funktion des Head of Regulatory Affairs in der UniCredit Bank Austria übernehmen, teilt das Geldinstitut mit. Damit folge sie auf Monika Grafl-Mach, die sich nach mehr als sechs Jahren Leitung des Bereichs Regulatory Affairs dazu entschlossen habe, eine andere Aufgabe in der Bank zu übernehmen.

Die Laufbahn

Janine Wukovits studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und schloss ihr Studium 2016 ab. 2014 begann sie bei der UniCredit Bank Austria als Trainee und sammelte Erfahrung in verschiedenen Rechtsbereichen. Sie ist zudem seit 2021 Aufsichtsratsmitglied der Schoellerbank und seit 2022 der Oesterreichischen Kontrollbank.

Das Statement

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria: „Als Expertin für Bank-, Gesellschafts- und Aufsichtsrecht wird Janine Wukovits gemeinsam mit dem Regulatory Affairs-Team weiterhin konstruktiv mit den relevanten Behörden, insbesondere der Bankenaufsicht, zusammenarbeiten und neue regulatorische Vorhaben von der öffentlichen Konsultation bis hin zur Einführung und Umsetzung in der Bank begleiten. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei Monika Grafl-Mach für ihre Professionalität und ihr großes Engagement in den letzten Jahren und wünsche beiden Kolleginnen für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg.“