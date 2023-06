Vavrovsky Heine Marth eröffnet Standort in Linz

Wirtschaftskanzleien. Anwaltssozietät Vavrovsky Heine Marth hat ein neues Büro in der Linzer Innenstadt eröffnet. Die Leitung übernimmt Partnerin Lisa Haslinger.

„Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung und die Möglichkeit, Mandanten direkt vor Ort bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen“, so Partnerin Lisa Haslinger, Leiterin des neuen Standortes und Teil des Real Estate Teams der Kanzlei.

Mit im Team der gebürtigen Linzerin ist unter anderem Rechtsanwalt Lukas Lanzerstorfer, ebenfalls langjähriger Bestandteil des Real Estate Teams von VHM, dessen Schwerpunkte in der Betreuung von Bauträgerprojekten und im Wohnungseigentumsrecht liegen.

Dritter Standort der Kanzlei

Nach Wien und Salzburg ist Linz der dritte Standort der Kanzlei. „Der unternehmerische Ansatz und die persönliche Betreuung stehen seit der Gründung vor 10 Jahren nach wie vor im Vordergrund. Die Ausweitung unserer juristischen Schwerpunkte auf eine weitere Region in Österreich bietet unseren Mandanten vor Ort eine effizientere und nachhaltige Beratung und Unterstützung“, so Partner Christian Marth.

Die offizielle Eröffnung fand am 14. Juni am neuen Standort in der Marienstraße 10a statt. Neben Vertretern aus Finanzwesen und Immobilienbranche nahm daran auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger teil.