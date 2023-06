Zeitschriften und Sammlungen in der RDB – unverzichtbare Informationsquellen

Die RDB Rechtsdatenbank ist mit den Zeitschriften und Sammlungen von MANZ und diversen Partnerverlagen stets am Puls der Rechtsentwicklung. Von A wie Anwaltsblatt bis Z wie ZVR: Knapp 130 Fachzeitschriften behandeln die gesamte Palette des juristischen Know Hows. Durch ihre hohe Erscheinungsfrequenz reagieren sie unmittelbar auf aktuelle Entwicklungen. Laufend kommen neue Zeitschriften wie zB. unlängst das ÖJA (Österreichisches Juristisches Archiv) zum umfangreichen RDB-Portfolio dazu.

20 Entscheidungssammlungen dokumentieren die Spruchpraxis der Gerichtshöfe I. und II. Instanz über Jahrzehnte – und das auch abseits höchstgerichtlicher Judikatur.

Übrigens: Fundstellen von Fachzeitschriften, die nicht im Volltext in der RDB abrufbar sind, werden als Indexdokumente geführt. Damit liefert Ihre RDB-Suche immer ein vollständiges Suchergebnis. Stöbern Sie am besten gleich in unserem umfassenden Angebot!

