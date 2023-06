Grant Thornton: Horn wird Partner im Transaction Advisory

Wien. Alexander Horn wird Partner und Irena Dimitrova neue Senior Managerin im Bereich Transaction Advisory Services (TAS) von Grant Thornton Austria.

Die beiden Profis können Fachkompetenz und Erfahrung in der Transaktionsberatung, im Bereich Corporate Finance sowie Expertise in der Betreuung von Deals in osteuropäischen Ländern vorweisen, so die Kanzlei Grant Thornton.

Neuer Partner und neue Senior Managerin

Alexander Horn werde als Partner im Bereich TAS tätig sein. Er verfüge über einen ukrainischen Background und mehr als 16 Jahre Berufserfahrung in der Transaktionsberatung, die grenzüberschreitende Financial Due Diligence-Projekte auf Käufer*innen- und Verkäufer*innenseite, Carve-outs und die Beratung bei Kauf- und Verkaufsverträgen beinhaltet. Vor seinem Einstieg bei Grant Thornton trug er bei einem Schweizer Beratungsunternehmen zum Aufbau des Transaction Advisory Bereichs bei und war zuvor bei Big-Four-Unternehmen in Österreich und Deutschland tätig.

Irena Dimitrova werde als Senior Managerin im Bereich TAS tätig sein. Sie verfüge über mehr als 12 Jahre Berufserfahrung in der Transaktionsberatung und Wirtschaftsprüfung bei Big-Four-Unternehmen in Österreich, Ungarn und Bulgarien. Ihr Fokus liegt auf grenzüberschreitenden Financial Buy-Side und Vendor Due Diligence Projekten, Vendor Assistance Projekten sowie in der SPA-Beratung.

Das Statement

„Der Ausbau des Bereichs Transaction Advisory bedeutet für unsere Klient*innen, dass sie zukünftig noch mehr auf erstklassige Expertise, langjährige Erfahrung und vertrauensvolle Unterstützung zählen können. Wir sind stolz, mit Alexander Horn und Irena Dimitrova nicht nur zwei absolute Expert*innen im Bereich Transaktionsberatung, sondern gleichzeitig zwei hervorragende Führungskräfte gewonnen zu haben“, so Gerda Leimer, Partnerin und Leiterin des Bereichs TAS bei Grant Thornton Austria, in einer Aussendung.