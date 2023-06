Zwei Jahrzehnte Kunst: Vernissage bei der D.A.S.

Wien. In den vergangenen 20 Jahren haben über 60 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke bei der D.A.S. ausgestellt: Eine Vernissage brachte nun ein Wiedersehen.

Seit zwanzig Jahren haben über 60 Künstlerinnen und Künstler – unter ihnen Absolventen der Kunstakademie, Autodidakten, Grafiker und Mitarbeitende der D.A.S. – ihre Gemälde, Fotos, Grafiken, Skulpturen, Keramiken sowie Glas unter dem Motto „Alles was Kunst ist“ präsentiert.

Nun zeigt eine Ausstellung einen Querschnitt der letzten zwanzig Jahre sowie die Präsentation neuer Bilder von Hansi Stegmayer – ehemalige Führungskraft im D.A.S. RechtsService – unter dem Titel „Aqua Alta“. Zur Vernissage begrüßte Vorstand Ingo Kaufmann nun Partneranwälte, Vertriebspartner und Wegbegleiter bei sommerlichen Temperaturen in den Räumlichkeiten der D.A.S. am Hernalser Gürtel in Wien.

Der Event

Unter den Gästen befanden sich Johannes Loinger, Mitglied des Ergo Vorstands, der ehemalige D.A.S. Vorstand Franz Kronsteiner, die Rechtsanwälte (u.a.) Boris Knirsch, Michael Braun, Klaus Dorninger, Christian Fellner, Alexander Illedits, Sabine Putz-Haas, Thomas Nikodemos, Alexandra Rathbauer-Malcher, Sabine Riehs-Hilbert, Johannes Stephan Schriefl, Roland Weinrauch und viele weitere.