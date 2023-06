Neuer „English Law Desk“ bei CMS Reich-Rohrwig Hainz

Wien. Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz bündelt die hauseigene Expertise im Bereich des englischen Rechts in einem Kompetenzcenter rund um Marcell Clark, Alexander Rakosi u.a.

Die Beratungsschwerpunkte des English Law Teams liegen auf Finanzierungs- und M&A-Transaktionen nach englischem Recht sowie Streitbeilegung, heißt es in einer Aussendung. Ein besonderer Fokus liege dabei auch auf den Jurisdiktionen in CEE und SEE, in denen CMS Reich-Rohrwig Hainz Büros unterhält.

Das Team

Der neue English Law Desk besteht u.a. aus CMS-Partner Marcell Clark, Alexander Rakosi und David Kohl sowie Solicitor Anna Freund. Marcell Clark (Banking & Finance), Alexander Rakosi, David Kohl (beide Gesellschaftsrecht/M&A) und ihr Team verfügen laut den Angaben über entsprechende Expertise in der Beratung zu Banken- und Finanz- sowie M&A-Transaktionen, die englischem Recht unterliegen, einschließlich der Erstellung und Verhandlung von Kredit- und Unternehmenstransaktionsdokumenten sowie der Erstellung von Legal Opinions (Rechtsgutachten) und allgemeiner Rechtsberatung zum englischen Recht.

Anna Freund wiederum ist eine in englischem Recht qualifizierte Expertin mit umfassender Erfahrung in der Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren in verschiedenen Branchen, kürzlich dem Dispute-Resolution-Team von CMS beigetreten und bringe Fachwissen in der Streitbeilegungspraxis für englisches Recht ein. Die englische Rechtsabteilung von CMS Reich-Rohrwig Hainz soll mit den international tätigen Mandant*innen der Kanzlei zusammenarbeiten, darunter Banken, institutionelle und Finanzinvestoren, Unternehmen, Institutionen u.a.