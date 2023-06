Events: Das Sommerfest 2023 beim Juristenverband

Wien. Der Österreichische Juristenverband lud am 23. Juli 2022 zu einem Summer Get Together. Als Location diente diesmal das Badeschiff.

Der Präsident des Juristenverbandes, Alexander T. Scheuwimmer begrüßte zahlreiche Vertreter:innen aus Richter-, Anwalt-, und Staatsanwaltschaft, Notariat, Lehre sowie Verwaltung, heißt es dazu. Unter den Ehrengästen waren der Präsident der Österreichischen Rechtsanwaltskammer, Armenak Utudjian, die Präsidentin des Handelsgerichts Wien Maria Wittmann-Tiwald, der Vizepräsident der Notariatskammer, Alexander Winkler, der Rechtschutzbeauftragte Ernst Eugen Fabrizy sowie die OGH-Richter Sieglinde Tarmann-Prentner und Heinz-Peter Wachter.

Im Sommer wie im Winter

Neben dem Juristenball (zuletzt im Februar 2023 mit über 3.000 Gästen) ist das Sommerfest als zweites großes juristisch-gesellschaftliches Highlight des Verbands gedacht. Gastgeber Scheuwimmer: „Wir stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Es ist wichtig, dass sich die Entscheidungsträger aus dem Rechtsbereich untereinander austauschen. Neben dem Juristenball im Fasching bietet der Juristenverband mit seinem Sommerfest dafür jedes Jahr ein zweites, sehr wichtiges Forum.“