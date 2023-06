Marion Raninger ist jetzt Partnerin bei EY Österreich

Linz. Marion Raninger (37) ist neue Partnerin bei EY Österreich in Oberösterreich. Sie koordiniert die Prüfung und Beratung der Industrie.

Die gebürtige Oberösterreicherin Marion Raninger ist am Standort Linz tätig und koordiniert dort die Prüfungs- und Beratungsleistungen österreichischer Industrieunternehmen, so EY. Sie unterstütze ihre Kund:innen bei der Umsetzung ihrer unternehmerischen Visionen sowie bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen, wie es heißt.

Die Laufbahn

Marion Raninger ist seit 2010 bei EY und war in diesem Zeitraum an unterschiedlichen Standorten im In- und Ausland tätig. Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin ist auf die Prüfung von internationalen Familienunternehmen sowie kapitalmarktorientierten Unternehmen spezialisiert.