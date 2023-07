Martina Neumayr neu in der Geschäftsführung von Navax

Wien/München. Martina Neumayr (49) ist neue Geschäftsführerin bei der Navax Software GmbH. Sie ist zuständig für Softwarelösungen für Banken, Leasing- und Factoringfirmen.



Seit Mitte Juni 2023 ist Martina Neumayr zur Geschäftsführerin der Navax Software GmbH bestellt und verstärke damit das Geschäftsführungsteam rund um Oliver Krizek und Björn Heppner. Neumayr leitet das Geschäft der Softwarelösungen für Banken, Leasing- und Factoringgesellschaften.

Die Laufbahn

Erste Berufserfahrungen hat die Deutsch-Österreicherin nach ihrer Bankausbildung bei der WestLB gesammelt und danach als Risiko Management Spezialistin den Software- und Datenvertrieb bei der Schufa GmbH und Creditreform Experian Deutschland GmbH mit aufgebaut. Weitere Karrierestationen waren u.a. Mitglied der Geschäftsleitung bei D&B Deutschland und arvato informa Solutions Risk Management GmbH (inklusive deren Übergang zur Experian Gruppe), heißt es weiter.

Die Statements

„Navax ist mit seinen 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Digitalisierungsexperten für Unternehmensprozesse und setzt seit Jahren Standards im anspruchsvollen DACH Markt für Finanzdienstleistungen. „Ich freue mich sehr, diesen starken Wachstumspfad der Navax Software GmbH gerade jetzt mitgestalten zu können und für unsere Kunden innovative, leistungsstarke und zukunftsträchtige Lösungen zu entwickeln“, so Martina Neumayr.

„Ich freue mich besonders mit Martina Neumayr eine Expertin mit langjähriger Erfahrung im Finanzdienstleistungs-Sektor an der Spitze der Navax Software GmbH zu haben. Sie rundet damit mein Team in der Geschäftsführung ab und wird nun ihre Erfahrung im Bereich vom Lösungsverkauf, innovativen Daten- und Software-Produkt Management sowie der Integration von Unternehmen und Transformation von Teams und Lösungen in die Unternehmensgruppe einbringen“, so Oliver Krizek, CEO und Gründer der Navax Unternehmensgruppe.