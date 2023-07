Blaupunkt wechselt den Besitzer mit Latham & Watkins

Marken-Deal. Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins berät Established, ein US-amerikanisches IP-Lizensierungsunternehmen, beim Erwerb der Traditionsmarke Blaupunkt.

Latham & Watkins hat Established., ein von Private Equity unterstütztes US-amerikanisches Marken-Lizensierungsunternehmen, bei dem Erwerb der Marke Blaupunkt beraten, teilt die Kanzlei in einer Aussendung mit. Verkäufer ist demnach GIP Development SARL, eine Aurelius Gesellschaft.

Kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum

Die Marke Blaupunkt gibt es seit dem Jahr 1924: Damals gehörte sie dem Unternehmen Ideal Radiotelefon- & Apparatefabrik GmbH Berlin, das vor allem auf Radios bzw. deren Bauteile spezialisiert war. Ab 1933 gehörte Ideal und damit die Marke zur Bosch-Gruppe, in späteren Jahrzehnten werden auch TV, Videorecorder und weitere Produkte hergestellt. 2008 verkauft Bosch das Unternehmen an die Münchner Investmentholding Aurelius, die eigenständige Produktion wird in mehreren Schritten eingestellt. In den letzten Jahren wurde die Marke an zahlreiche Partner zur Herstellung von Elektrogeräten lizensiert.

Im Team von Latham & Watkins waren Ingo Strauss (Partner, Düsseldorf), Sönke Bock (Associate, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Annika Bilics, Lennart Werbeck (beide Associate, Frankfurt, alle Corporate), Susan Kempe-Müller (Partner), Daniela Jaeger (Associate, beide Corporate/IP), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel, Datenschutz), Thies Deike (Counsel, IT, alle Frankfurt) und Tobias Klass (Partner, Tax, Hamburg).