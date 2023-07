Strategy& ernennt drei neue Partner für den Standort Wien

Big Four-Dependance. Strategy&, die Strategieberatung von PwC, ernennt drei neue Partner für das Wiener Büro: Laura Leeb (36), Matthias Schlemmer (43) und Bernhard Skritek-Deim (36).

Die Ernennungen erfolgen wie bei PwC üblich zum Start des neuen Geschäftsjahrs und erweitern ab Juli 2023 die Partner:innenebene / Geschäftsführungsebene in den Fachbereichen Konsumgüter und Handel sowie Organisationsstrategie und -transformation. Alle Partner:innen arbeiten bereits seit vielen Jahren für Strategy&, heißt es dazu.

Über die drei neuen Partner:innen

Laura Leeb (36) ist Teil des Consumer Markets Teams und berate globale Konsumgüterunternehmen sowie Einzelhändler aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Modebranche. Ihr Spezialgebiet sind strategische Transformationen entlang der Wertschöpfungskette mit Fokus auf Operating Model Design und Portfoliomanagement. Leeb hat International Management an der London School of Economics sowie der HEC Paris studiert.

Matthias Schlemmer (43) arbeitet im Team Konsumgüter und Handel. Als Mitglied des Technologie-Clusters liege sein Fokus auf der digitalen Transformation (Datenanalyse bis hin zu KI). Schlemmer betreue vor allem Technologieunternehmen, europäische Einzelhändler und globale Konsumgüterunternehmen. Er hat einen Master sowie PhD-Abschluss in Elektrotechnik (Robotik und Automatisierung) von der TU Wien und einen Master in Philosophie von der Universität Wien.

Bernhard Skritek-Deim (36) gehört den Teams Konsumgüter und Handel sowie Organisationsstrategie und Transformation an. Er berate Kund:innen bei der Transformation ihres Geschäftsmodells und unterstütze sie beim Aufbau von eCommerce- und Omnichannel-Strategien, beim Entwerfen von Operating Models und bei der Einführung agiler Arbeitsweisen. Zu seinen Hauptkund:innen gehören europäische Einzelhändler und Konsumgüterunternehmen sowie ein globaler Discounter. Skritek-Deim hat einen Master und PhD in Mathematik von der TU Wien und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften von der WU Wien.

Das Statement vom Chef

„Ich freue mich sehr, zum Start des neuen Geschäftsjahres drei neue ambitionierte Partner:innen willkommen zu heißen, die unseren Beratungsansatz ‘von der Strategie bis zur Umsetzung‘ voll und ganz verinnerlicht haben“, so Willibald Kofler, Country Head von Strategy& Österreich, in einer Aussendung: „Mit dem Ausbau der Führungsetage werden wir unseren Wachstumskurs in Österreich noch zielstrebiger fortsetzen und unsere Positionierung vor allem im Bereich Konsumgüter und Handel schärfen. Gemeinsam werden wir innovative Lösungen vorantreiben, um die Geschäftsmodelle von Unternehmen zukunftsfähig zu machen.“