Verbund übernimmt Solarpower Holding: Die Berater

Photovoltaik-Deal. Schoenherr und SCWP Schindhelm beraten beim Erwerb der Solarpower Holding GmbH durch den Stromriesen Verbund AG.

Bei der Transaktion übernimmt die Verbund AG über ihre Tochtergesellschaften Verbund Energy4Business und Verbund Thermal Power alle Anteile an der Solarpower Holding inklusive der Töchter MSP Solarpower und IFIX-Solar GmbH. Der Verbund, Österreichs größtes Stromunternehmen, wurde dabei von Wirtschaftskanzlei Schönherr beraten.

Das Mandat umfasste laut den Angaben neben der Strukturierung und Dokumentation der Transaktion u.a. auch die rechtliche Due Diligence und die Begleitung des Erwerbs einer Gewerbeimmobilie vom Gesellschafter. Das Schönherr-Team wurde von Michael Marschall (Rechtsanwalt) geleitet und bestand aus Markus Piuk (Partner), Marco Thorbauer (Partner), Constantin Klausegger (Rechtsanwalt) sowie den Rechtsanwaltsanwärter:innen Lukas Pirringer, Irina Hanin, Verena Krikler und Gabor Kulcsar.

Nicht der erste PV-Spezialist

Die Solarpower Holding GmbH mit Sitz in Feldkirchen an der Donau (OÖ) ist auf die Beratung und Installation schlüsselfertiger Photovoltaikanlagen spezialisiert und hat laut den Angaben bisher rund 3.000 PV-Anlagen in Österreich installiert. Die Verkäufer von Solarpower wurden vom Linzer Büro der Wirtschaftskanzlei SCWP Schindhelm (Christoph Luegmair) betreut. Es ist übrigens nicht die erste Übernahme in diesem Markt für den Verbund: Er ist in der Vergangenheit u.a. bereits beim burgenländischen PV-Spezialisten Solavolta eingestiegen und hat sich an Photovoltaik-Anlagen in Spanien beteiligt.