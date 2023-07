Alexander Painsi wird Partner bei Kanzlei Jaufer

Graz. Rechtsanwalt Alexander Painsi kehrt vom Postgraduate-Studium an der Columbia Law School (NY) als Partner zu Jaufer Rechtsanwälte zurück.

Painsi steigt bei Jaufer Rechtsanwälte zum Partner auf, heißt es in einer Aussendung: Er studierte zunächst in Graz und Helsinki Rechtswissenschaften, war seit Gründung der Kanzlei dort als Rechtsanwaltsanwärter tätig und kehre nun nach dem Abschluss eines Postgraduate-Studiums an der Columbia Law School in New York als neuer Partner zurück.

Die Aufgaben

An der Columbia Law School hat sich Painsi auf US-amerikanisches und internationales Insolvenz- und Restrukturierungsrecht spezialisiert. Zurück bei Jaufer soll er neben dem inhaltlichen Fokus der Kanzlei im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht auch verstärkt grenzüberschreitende Beratungsmandate betreuen, heißt es.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege in der Beratung von Banken und Unternehmen in Streitigkeiten rund um Finanzierungen und angespannte Geschäftsbeziehungen sowie bei Unternehmenstransaktionen.