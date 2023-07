Steuerberater sollen sich in Sanierungsberatung fortbilden

Wien. Steuerberater müssen sich häufiger als früher mit Sanierungsberatung beschäftigen: Die Kammer-Akademie ASW startet dafür neue Schulungen.

Sanierungsberatung nehme in den Kanzleien einen immer größeren Stellenwert ein, heißt es in einer Ankündigung der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (ASW): Dies sei kein kurzfristiges Phänomen, sondern werde sich im Beratungsalltag des Berufsstands in den nächsten Jahren manifestieren, erwartet die Fortbildungseinrichtung der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen.

Neue Kurse

Ein neues ASW-Praxismodul, das ab 22. August 2023 beginnt, soll Steuerberatern dabei helfen, eine mögliche wirtschaftliche Schieflage Ihrer Klient:innen rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern und ein Sanierungs- bzw. Insolvenzverfahren der Klient:innen kompetent begleiten können, wenn das nötig ist, so die ASW. Steuerberater seien in diesem Fall als Sanierungsmanager tätig. Wissen ist laut ASW konkret erforderlich in den Themenbereichen:

Insolvenzordnung

außergerichtliche Sanierung

Restrukturierungsordnung

Einlagenrückgewähr

Eigenkapitalersatzrecht

Auch Steuerrecht, Finanzierung, und die Minimierung der Haftungsgefahr (für den Berater) sind laut ASW wichtig. Eine Reihe von Referent:innen tragen zu den Kursterminen vor.